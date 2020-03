Die Chance, sich noch mal ganz oben einzuschalten, vergab die Reserve von Westfalia Kinderhaus am Samstag möglicherweise. Durch die 29:38-Schlappe beim TSV Ladbergen rutschten die Damen auf Rang fünf ab. In der Bezirksliga gibt Münster dennoch weiter den Ton an und stellt vier der ersten fünf in der Tabelle. Die Partie zwischen der Westfalia-Reserve und dem BSV Roxel, die um 15 Uhr den Derby-Auftakt des Super-Samstags im Kinderhauser Schulzentrum markiert, geht dennoch weiter als Spitzenspiel, mindestens als Verfolgerduell durch.

Da Platz zwei hinter dem vermutlichen Meister Sparta Münster auch zum Aufstieg berechtigt, träumt auch Westfalia insgeheim noch. „Es wird natürlich extrem schwierig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Trainer Daniel Vaegs , der als Abteilungsleiter insgesamt mit 300 bis 400 Zuschauern rechnet, da abends die erste Damen-Mannschaft im Verbandsliga-Gipfeltreffen noch gegen den Lüner SV antritt und anschließend das Derby der Herren-Landesliga gegen den SC Münster 08 ansteht. „Wir freuen uns tierisch drauf“, sagt Vaegs.

Dem BSV, der nach dem Abstieg nur vier Spielerinnen behielt, gehört an diesem Tag also das erste Wort. Roxel ist derzeit Zweiter, punktgleich mit Ladbergen und einen Zähler vor Nullacht und Westfalia (ein Spiel mehr). Trainer Thomas Rieke würde sich nicht wehren, verweist aber auf eine dünne Personaldecke, die im Falle des direkten Wiederaufstiegs ergänzt werden müsste. „Ob wir bereit sind, wissen wir selbst noch nicht genau. Wir haben uns aber eine gescheite Ausgangsposition gebastelt.“ Selbst eine Niederlage am Samstag wäre am vorletzten Spieltag gegen Ladbergen noch zu korrigieren, auch weil zuletzt Nullacht geschlagen wurde.

Am Kanal sind sie mindestens genauso gelassen. Als Neuling fühlt sich der Tabellenvierte ganz wohl in der Außenseiterrolle, auch wenn Coach Thomas Paus ehrgeizig ist und mit seinem über Jahre gewachsenen Team, in dem die meisten Spielerinnen inzwischen im Berufsleben stehen, gern eine Etage aufrücken würde. „Wenn’s passiert, passiert’s eben“, sagt er. „Allerdings müssen wir als einzige noch gegen Sparta spielen. Hätten wir nicht gegen Coesfeld drei Punkte liegengelassen . . .“ Ja, dann wäre Nullacht Zweiter.

Ganz oben thront ohnehin Sparta. 13 Spiele am Stück hat der Landesliga-Absteiger gewonnen. Nach einer Niederlage in Ladbergen und dem Remis gegen Roxel gab das Team keinen Zähler mehr ab. Drei Siege aus den verbleibenden fünf Partien reichen sicher zum Meistertitel. Trainer Enno Grühl betont: „Wir gehen, so wie es läuft, davon aus, dass wir das durchziehen und hoffen, dass nicht noch das große Nervenflattern kommt.“ Die im Sommer umformierte Truppe funktioniert seit Monaten als Kollektiv. „Alle machen ihre Tore, jedes Spiel sticht wer anderes hervor. Wir haben uns als Mannschaft weiter entwickelt.“ Grühl hätte auch nichts dagegen, eine zweite Mannschaft aus Münster mit in die Landesliga zu nehmen.