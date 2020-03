Ausgesprochen diffizil ist die Situation in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Stand Mittwoch wird am Samstag in Schwerin (gegen Meister Stuttgart) und womöglich auch in Dresden (gegen Wiesbaden) vor vollen Tribünen gespielt. In Münster zog Präsident Martin Gesigora bereits am Dienstagabend die Reißleine. Die Partie gegen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Wenn überall in unserem Umfeld Veranstaltungen abgesagt werden, können wir doch nicht so tun, als gehe uns das nichts an. Das wäre unverantwortlich. Wir leben auf einem hohen Niveau, da muss man auch einmal verzichten können“, sagte Gesigora.

Wie der USC-Chef erwartet auch Stuttgarts Manager Aurel Irion alsbald ein Signal der Volleyball-Bundesliga (VBL). „Es ist an der Zeit, dass die Liga Kante zeigt und eine klare Linie vorgibt. Dass in Münster vor leeren Rängen gespielt wird und in Schwerin die Hütte voll ist, ist befremdlich. Ich heiße das nicht gut. Es wäre auch mit Blick auf die Playoffs fairer, wenn die ganze Liga ohne Publikum spielt“, sagte Irion. Die VBL teilte in einer Erklärung mit, dass sie gewillt sei, „die Saison in einer für alle Vereine fairen Art und Weise zu Ende zu spielen“, um Entscheidungen herbeizuführen und „die notwendige Planungssicherheit für die Zukunft zu gewährleisten“. Mit Blick auf die Playoffs behalte sich der Vorstand aber vor, die Situation zu jedem Zeitpunkt neu zu bewerten.

Der USC Münster als Liga-Sechster setzte den Erlass der Landesregierung umgehend und sehr konsequent um. Zum Heimspiel gegen Potsdam am Samstag in der Sporthalle Berg Fidel werden nur Personen Zugang finden, die für den Spielbetrieb notwendig sind. Auch für Dauerkartenbesitzer bleiben die Türen somit zu. „Die Gesundheit der Menschen liegt uns bei allem sportlichen Ehrgeiz sehr am Herzen“, hieß es in einer Erklärung.