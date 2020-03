Amateurfußballer sollen spielen, Klimke, Schönherr und Dirksmeier gelassen

„Wir versuchen, so weit es geht, die Normalität im Sport zu bewahren“, gibt Norbert Krevert , Vorsitzender des Fußballkreises Münster, als einen von mehreren Leitsätzen in Zeiten des Virus vor. Ein weiterer lautet: „Bei allem, was wir entscheiden, steht die Gesundheit von Spielern und Besuchern im Mittelpunkt.“ Er und seine Mitstreiter stehen in „enger Abstimmung mit dem Verband und den Vereinen“, so Krevert. Das unterschreibt auch der Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), Gundolf Walaschewski: „Alle Clubs sind daher aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Das gilt auch für Fans von Amateurfußballvereinen.“ Aktuell sind von Kreis- bis zur Regionalliga Generalabsagen nicht vorgesehen.

Alle Angaben sind allerdings ohne Gewähr, wie Krevert betont: „Das kann sich je nach Entwicklung ständig ändern.“ Aktuell gefährdet und dicht vor der Absage ist bislang nur die Partie des B-Ligisten BW Ottmarbocholt gegen den SC Capelle, „weil hier der Verein direkt von Virus betroffen ist“.

- Am 28. März begibt sich David Schönherr von den Laufsportfreunden Münster auf neues Terrain. Bei den Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer möchte der zurzeit beste münsterische Marathon-Spezialist in Grünheide die Basis legen, um danach auch bei der Weltmeisterschaft über diese Ultra-Distanz im niederländischen Windschoten an den Start zu gehen. Die DM ist – Stand Mittwoch – nicht in Gefahr. „Man bekommt ja mit, was um einen herum geschieht und auch, welche (Marathon-)Veranstaltungen abgesagt werden. Etwas Sorgen hatte ich schon“, so Schönherr. „Aber die DM ist ja ein eher kleines Lauf-Event“, hält der Läufer das Risiko einer möglichen Infektion für überschaubar.

- Wie das wohl ist, vor leeren Publikumsrängen reiten zu müssen? Ingrid Klimke vom RV St. Georg Münster wird sich beim international hochkarätig besetzten Signal Iduna-Cup in der Dortmunder Westfalenhalle ein Bild machen können. Dort, wo normalerweise einige Tausend Fans das Geschehen im Parcours und im Viereck beobachten, werden von Donnerstag bis zum Sonntag höchstens ein paar Hundert zuschauen, zumeist Angehörige des Staffs der Reiter. Klimke hat damit wenig bis keine Probleme, ihr Franziskus schon gar nicht. „Das Pferd wird davon am wenigsten mitbekommen“, sagt die Münsteranerin, die ihre Vorbereitung ohne Probleme und Viren absolvieren konnte.

- Triathlet Patrick Dirksmeier von Tri Finish Münster bereitet sich weiter auf sein großes Ziel vor. Entweder den Ironman in Frankfurt (28. Juni) oder in Hamburg (21. Juni) will der Profi bestreiten – um da möglicherweise die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii im Oktober zu erreichen. Einen etwaigen Auftritt bei einem Vorbereitungswettkampf in Texas im April hat er aber bereits gestrichen. „Starts im Ausland plane ich nicht, aber meiner Motivation tut das keinen Abbruch“, sagt er. Und wenn plötzlich doch Quarantäne anstünde? „Dann gehe ich in den Keller und trainiere mit dem Rad auf der Rolle.“