Es ist still in der Sporthalle Berg Fidel. Dort, wo an diesem Samstag die Volleyballerinnen des USC Münster gegen Potsdam Weichen für die Playoffs stellen und tags darauf die Baskets ihr erstes K.o.-Spiel gegen Gießen gewinnen wollten, bleiben die Türen weitestgehend verschlossen. Nur ein paar Schüler und Lehrpersonal tummelten sich am Freitag noch auf der Spielfläche.