Felix Brummel und Ida Kruse vor dem Saison-Aus?

Es gibt keine Verstecke mehr, keine geheimen Inseln der Glückseligen: das Coronavirus hat auch in der Sportwelt die letzten Nischen aufgespürt. Der Deutsche Ruderverband hatte zuletzt fernab der Heimat in Portugal (Männer) und Spanien (Frauen) seine Kaderathleten in Wettkampfform gebracht, in Form für die Olympischen Spiele im August und für die vorgeschalteten Weltcups sowie die letzten Qualifikationsrennen eben für Tokio. Seit Samstag ist nun klar, dass Teil eins dieser Unternehmungen ersatzlos gestrichen wird: Die beiden ersten Weltcups im April in Italien waren ohnehin schon abgesagt, der finale dritte Teil im Mai in Luzern wurde am Samstag vom Virus dahingerafft. Was bleibt sind in erster Linie Fragezeichen. Erstens hinter der Frage, wie die olympischen Teilnahmefelder nun ohne ultimative Ausscheidungsrennen um die letzten Plätze besetzt werden sollen, und zweitens natürlich die alles überschattende Frage nach einem möglichen olympischen Totalausfall.

Wasserweg nach Tokio gesperrt

Aktuell planen die Sportler weltweit noch auf das größtmögliche Event der Sportwelt – doch am Sonntag war noch unklar, über welche Umwege die Aktiven in den noch nicht qualifizierten Booten jetzt nach Tokio finden sollen. Das gilt insbesondere auch für die beiden Athleten des RV Münster. Ida Kruse gilt als heiße Kandidatin für die deutsche Damen-Riemen-Flotte, Felix Brummel hofft unverdrossen auf einen (Ersatz-)Platz in Achter, Vierer oder Zweier. Aktuell ist der Weg zu den Olympischen Spielen jedoch mehr als schwierig – auch auf dem Wasser.

Nur noch Kaderathleten für den RV Münster im Einsatz

Auch in Münster sind die meisten Boote fest vertaut in den Bootshäusern. Der RV Münster hat den allgemeinen Sportbetrieb und die Nutzung der Vereinsräume beendet, geöffnet werden die Pforten nur noch für die Leistungssportler im Club. Diese sollen schon aus gesundheitlichen Gründen in Bewegung bleiben, alle verfügbaren Ergometer aus dem Trainingsraum im Vereinshaus sind bereits an die Kaderathleten verteilt worden.