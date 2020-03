Nachdem der Stadtsportbund Münster bereits am Wochenende seinen dringenden Appell an alle Mitgliedsvereine gerichtet hatte, das jeweilige Sportangebot komplett einzustellen, die Sportstätten zu schließen und alle „nicht essenziellen“ Veranstaltungen abzusagen, lässt auch die folgende Mitteilung des Landes NRW kaum Deutungsspielraum: Einzustellen sind „Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen“ ab dem 17. März (Dienstag). Für Montag traf der Bann bereits alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und Saunen, heißt es in der Mitteilung vom Sonntagnachmittag. In Münster hatten die Bäder ohnehin geschlossen.

Am Montag reagierten dann die meisten Vereine mit entsprechenden Rundmails und Online-Einträgen auf ihren Internet-Präsenzen: Die rund 3000 Mitglieder und Kursteilnehmer der TG Münster wurden bereits am Freitag per Mail und über die Vereinshomepage informiert.

Auch auf allen anderen Sportanlagen wird man ab sofort und vorerst bis nach den Osterferien das Gras wachsen hören. Betroffen wären dann auch die beiden münsterischen Golfclubs GC Tinnen und der GC Wilkinghege, dessen Driving Range am Montag noch unter Beschuss genommen werden konnte – auch hier hat Corona das Kommando übernommen.

Davon ab wird aktuell noch die Liste der ursprünglich terminierten Sportveranstaltungen der nächsten Tage abgearbeitet und im Bedarfsfall noch mit der offiziellen Absage versehen. Münsters organisierter Sport liegt damit ausnahmslos brach.