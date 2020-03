Eigentlich wären die Volleyballerinnen des USC Münster gerade in Vollbeschäftigung. Am vergangenen Wochenende hätten sie das erste Playoff-Viertelfinale spielen sollen, am kommenden das zweite und vielleicht schon entscheidende. Das Coronavirus durchkreuzte alle Pläne, mit großer und gefährlicher Wucht legte es den Sport lahm.