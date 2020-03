Lena Malkus blickt nach ihrem Abschied vom Sport nach vorn

Lena Malkus kann auch ernst sein. Sehr ernst. Weil sie Rückschläge erlitten hat, die wie Eklipsen am Horizont ihrer glanzvollen Karriere für Finsternis sorgten. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau 2013 war so ein Moment der totalen Dunkelheit. Nach dem verpassten Finale saß die Weitspringerin an der Bande der Laufbahn des riesigen Luschniki-Stadions und blickte der Welt, ihrer Welt, entrückt ins leere Gesicht. Ein Bild, das aufmerksamen Beobachtern im Gedächtnis bleibt, weil es so rasiermesserscharf auszudrücken vermochte, wie sich das Scheitern anfühlt. Mit 6,49 Metern blieb sie 26 Zentimeter unter ihrer damaligen Saisonbestweite. Zu viel, um ins Finale der acht Besten zu gelangen, ebenso wie zwei Jahre später bei den Weltmeisterschaften in Peking.

Zwei Jahre vor Moskau ließ die wohl erfolgreichste Leichtathletin Münsters der zurückliegenden Dekade (gemeinsam mit Sprinterin Tatjana Pinto, die seit einigen Jahren beim LC Paderborn trainiert) noch aus Vernunftgründen eine große Chance liegen. Als 17-Jährige kam – trotz erfüllter Norm – die WM im südkoreanischen Daegu zu früh. Im Nachhinein: „Vielleicht hättest du diese Chance mal mitgenommen“, denkt Lena Malkus nun, wenn sie die wenigen dunklen Seiten den goldenen Tagen gegenüberstellt. Denn die 26-Jährige kann auch anders als ernst: Ebenso unvergessen wie das Bild in Moskau ist das Foto, das Agenturfotografin Iris Hensel 2012 aufnahm: Lena Malkus reißt bei der U-20-WM in Barcelona beide Arme hoch, der Mund: weit aufgerissen: geschafft – Silber! Bestweite 6,80 Meter.

Es sind diese Sequenzen einer schier endlos scheinenden Erfolgsserie, die auf internationaler Ebene mit dem Titelgewinn bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) 2009 im finnischen Tampere mit gesprungenen 6,33 Metern beginnt. Kurz zuvor ist die gebürtige Bremerin vom Stützpunkt in Rheine (unter Trainer Martin Lange) und ihrem Lebensmittelpunkt in Steinfurt-Borghorst nach Münster zur LG Ratio und ihren Trainern Elke und Frank Bartschat gewechselt. Sie lebt nun im Sportinternat an der Salzmannstraße und behält das Abitur neben ihrer nahezu professionellen Trainingsarbeit im Auge. Ein Jahr nach Tampere glänzt ihr Horizont endgültig gülden: Es sind die allerersten Olympischen Jugendspiele der Sporthistorie – Malkus gewinnt in Singapur Gold mit 6,40 Metern. Diesen Eintrag in die Sportgeschichtsbücher wird ihr niemand nehmen.

Kurz darauf beginnen die Querelen im Heimatverein der U-23-Europameisterin von 2013 (Tampere, 6,76 Meter): Die LG Ratio dividiert sich auseinander. „Elke und Frank (Bartschat) haben versucht, diese Situation von mir fernzuhalten. Es war damals schwer für mich, ein eigenes Meinungsbild zu schaffen, aber klar: Das Thema war omnipräsent“, sagt sie rückblickend und dann auch bewertend: „Schade. Münster hat alle Voraussetzungen mit Sportschule (Pascal-Gymnasium), Sportinternat, einem großen Sponsor, der Uni und vielen tollen Sportanlagen, um in der Leichtathletik Großes zu bewirken: Es lag an den Persönlichkeiten.“

Trotzdem holt sie 2015 zum größten Schlag aus: Auf dem Nürnberger Hauptmarkt wird Malkus Deutsche Meisterin – es ist die Krone, die sie sich vor über 4000 begeisterten Zuschauern da aufsetzt. Malaika Mihambo (LG kurpfalz) – seit der vergangenen Saison als Weltmeisterin die Vorzeigefrau der deutschen Leichtathletik – verpasst damals den Endkampf. Malkus setzt – obwohl mit 6,65 Metern schon feststehende Titelträgerin vor Sosthuene Moguenara – mit ihrem berühmt gewordenen letzten Versuch noch eins drauf: 6,74 Meter.

Malkus wirkt wieder ernst, wenn sie ihren größten Erfolg rekapituliert: „Ein Jahr später wusste ich ja nicht, dass 2015 mein bestes Jahr war“, sagt sie. „Was ist los mit mir?“ Diese Frage kommt nun öfter auf. Und vorerst ist da keiner, der sie beantworten kann. Hilflosigkeit wechselt sich ab mit Resignation. „Habe ich alles richtig gemacht?“ Bis 2014 war die Leichtathletin weitgehend von Verletzungen verschont geblieben. „Ab und an machte der Hüftbeuger Probleme“, sagt sie, die nach einem Urlaub erkrankt zurückkehrt: Der Beginn einer langen Leidenszeit, über die sie damals nur widerwillig sprechen mochte. Später stellt sich heraus, dass sie sich ein Virus eingefangen hatte. Muskuläre Probleme resultieren daraus, wiederkehrend und zermürbend. Da hilft es auch nicht, dass Malkus (Sport-)Psychologie an der Uni Münster studiert: Das Loch, in das sie fällt, ist ein tiefes.

Zwar steht ihr Elke Bartschat „Tag und Nacht“ zur Seite, doch der Entschluss reift, der in dieser schlimmen Zeit „immer wieder im Hinterkopf war: Malkus wechselt von Münster zum Stützpunkt nach Hamburg; dort ist Sebastian Bayer, mehrfacher Europameister, ihr neuer Trainer. Die Idee reifte lange in ihr, „der Entschluss fiel spontan, nachdem eine Verletzung die nächste jagte“. Hamburg, das stellte sich heraus, ist die letzte Ausfahrt auf der Reise zurück zur sportlichen Normalität: „Hamburg sollte eine Station sein mit dem Ziel Olympia“, sagt sie und setzte auf Bayer, von dem sie sich entscheidenden Input erhoffte. „Er hat wenig bewirkt, aber dafür kann er ja nichts.“ Kein Vorwurf. „Wir haben alles probiert. Und dann habe ich gemerkt, mir läuft die Zeit davon.“ Der Wechsel ist schließlich der Schlussstrich. „Eigentlich hatte ich gedacht, aufzuhören, wenn‘s am schönsten ist“. Am 9. Januar beendete Malkus ihre bemerkenswerte Karriere, sagte dem Leistungssport servus. Perspektivlos ist sie nicht. Ihre Masterarbeit steht kurz vor dem Abschluss. Thema: „Work-Live-Balance – Trennung von Arbeits- und Privatleben“.