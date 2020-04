Linda Bock bleibt Libera des USC Münster bis 2022

Linda Bock hat eine gute und kluge Entscheidung getroffen. Gut für den USC. Klug für die eigene Zukunft. Im Mai wird die Nummer 1 des USC 20. Sie hat noch alles vor sich, es bleibt genügend Zeit für die ganz großen Angebote und Herausforderungen. Bock spielt seit zwei Jahren für den USC. Sie ist Volleyball-Profi. In Münster hat sie ein angenehmes Umfeld und einen seriösen Arbeitgeber. Ein warmes Nest halt. Genau das braucht es in einer Zeit, die die ganze Welt vor gigantische Herausforderungen mit noch nicht absehbaren Konsequenzen stellt. Niemand weiß, was nach der Corona-Krise ist. Auch viele Sportvereine machen sich gerade verständliche Sorgen um ihre Existenz. Da ist es vorausschauend und grundgescheit von der 19-Jährigen, den gewiss reizvollen Auszug zu verschieben. Bock weiß sehr genau, was sie in und an Münster hat. Die Familie ist eine Autostunde entfernt zu Hause. Auch das wird die Volleyballerin bedacht haben. Durch die ganz großen Türen kann die Nationalspielerin auch später noch gehen. Wilfried Sprenger