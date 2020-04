Lina Alsmeier wechselt vom USC nach Schwerin

Und wieder geht dem USC ein Talent von der Fahne. Lina Alsmeier, noch 19, schon Nationalspielerin, verlässt Münster. Es ist ein erheblicher Verlust für den Bundesligisten. Doch noch weitaus schwerer wiegt für den Club die wiederholte Bestätigung der Erkenntnis, zwar weiterhin ein großartiger Ausbildungsbetrieb zu sein, aber qualifiziertes Fachpersonal nicht halten zu können. Wenn Preise und Pokale vergeben werden, schaut der USC sehr oft in bekannte Gesichter, die Trikots der Sieger tragen allerdings andere Farben und Schriftzüge. Internat, Sportschule, Bundesstützpunkt – Münster ist eine bestens aufgestellte Talentschmiede. Und der USC irgendwie immer eine Mannschaft mit Zukunft. Doch wenn die Brücke kurz vor der Vollendung steht, brechen die Stützpfeiler ein. Und wieder beginnt alles bei Null. Sisyphos in der Neuzeit, auch der alte Grieche wurde nie fertig. Vor zwei Wochen zog Ivana Vanjak die Ausstiegsklausel, nun macht auch Alsmeier von diesem Recht Gebrauch. Binnen kürzester Zeit verliert Münster seine wertvollsten Angreiferinnen. Es fällt nun Ralph Bergmann zu, die Lücken so weit wie möglich zu schließen. Für den Ist-Zustand ist der neue Sportliche Leiter nicht verantwortlich. Als er kam und eingriff, war in den Personalien Vanjak und Alsmeier vermutlich nichts mehr zu retten. Vor einem Jahr etwa verlängerte Alsmeier ihren Kontrakt beim USC um drei Jahre bis 2022. Es war ein starkes Votum für die Unabhängigen und darüber hinaus ein Versprechen. Nun, nur zwölf Monate später, ist die Trennung beschlossen. Es mag sein, dass in Münster zuletzt irgendetwas schief gelaufen ist. Vielleicht aber folgt Alsmeier nur dem üblichen Lockruf im Spitzensport: höhere Vergütungen, bessere Perspektive – das sind nicht die schlechtesten Argumente. Fakt ist, dass Münster nicht in der Lage ist, Schwerin wirtschaftlich die Stirn zu bieten. Und sportlich hat in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns der Bundestrainer das Sagen. Nun ist bekannt, dass der Deutsche Volleyball-Verband ziemlich klamm ist und deshalb die allemal unglückliche Konstellation gern verteidigt. Gleichwohl bleibt angesichts der Verquickung der Ämter ein mieser Beigeschmack.