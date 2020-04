Tischtennis-NRW-Ligist Borussia Münster hat die abgebrochene Saison auf einem Abstiegsplatz beendet. Aktuell stellt sich das Team für die nächste Serie in der Verbandsliga neu und schlagkräftig auf. Dabei muss das Team allerdings ohne Alexander Michelis und Stefan Kroes auskommen. Der Ex-Kinderhauser Michelis wechselt nach nur einjährigem Engagement bei den Borussen zu TB Burgsteinfurt. Kroes, der zuletzt von Verletzungen geplagt war und nur ab und an einsprang, kehrt zu seinem Heimatverein Warendorfer SU zurück. Als spielstarker Neuzugang steht Nico Grohmann fest. Der 24-Jährige kommt vom TSV Allendorf, für den er in der Oberliga Hessen im mittleren Paarkreuz aufgeschlagen hat.