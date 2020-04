MünsterIm Frühjahr 2017 hat sich Wiebke Silge von den ganz großen sportlichen Ambitionen verabschiedet. Als der Entschluss reifte, war sie gerade 20 und spielte beim SC Potsdam . Viele Wege standen der hoch talentierten und 1,90 Meter großen Volleyballerin offen. Doch die junge Frau, die in Münster geboren wurde und in Ostbevern ihre Wurzeln hat, hielt die Füße still und entschied, die hoffnungsvolle Karriere zu beenden. Zumindest auf anspruchsvollem und fordernstem Niveau. „Ich habe gemerkt, dass es nicht möglich war, Profisport und Studium in Einklang zu bringen. Deshalb habe ich die Konsequenzen gezogen“, sagt Silge. Aus Brandenburg zog sie zurück in ihre westfälische Heimat.

Wind dreht sich ein zweites Mal

Nun gerade dreht sich der Wind ein zweites Mal. Silge studiert inzwischen Betriebswirtschaftslehre im Gesundheitswesen, es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Bachelor-Prüfung. Silge wird sie hinausschieben, weil sie festgestellt hat, dass die Volleyball-Karriere doch nicht abgebrochen ist, sondern nur unterbrochen war. Tatsächlich hat sie einen neuen Profivertrag unterschrieben. Wo sie künftig spielt, verrät Silge nicht. Der USC Münster, ihr ehemaliger und maßgeblicher Ausbildungsverein, hat sich offenbar vergeblich um die Mittelblockerin bemüht. „Es gab einen kurzen Kontakt, aber da waren die Dinge offenbar schon entschieden“, sagt Münsters Präsident Martin Gesigora.

Wiebke Silge war 15, als sie nach Münster ins Sportinternat zog. Ihre Entwicklung war famos: Mit 17 debütierte sie in der Bundesliga, nur unwesentlich später gab sie beim traditionellen Nationen-Turnier in Montreux ihren Einstand in der Nationalmannschaft. Das war 2014, gut zwölf Monate darauf wechselte sie aus dem warmen Nest am Berg Fidel nach Potsdam. Ein Paukenschlag. Ausgerechnet Silge, die Schüchterne und Stille – damit hatte beim USC niemand gerechnet. „Ich wollte etwas anderes sehen, auf eigenen Füßen stehen. Es war eine richtige Entscheidung, die Zeit hat mir gut getan“, sagt Silge rückblickend.

56 Länderspiele

In Potsdam hatte die Volleyballerin Bauingenieurwesen studiert, zurück im Münsterland schrieb sie sich 2017 an der Hochschule in Osnabrück ein. Volleyball spielte Silge wieder in Ostbevern, die 3. Liga war für die 56-fache A-Nationalspielerin mit EM- und WM-Erfahrung keine wirkliche Herausforderung. Beim BSV war sie Leistungsträgerin, es gelang der Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus. Und irgendwann muss da ein Moment gewesen sein, in dem Silge erst zu der Idee und dann zu der Überzeugung kam, doch noch einmal richtig anzugreifen.

Silges Volleyball-Biografie füllt schon viele Seiten, dabei ist sie erst 23. Wieder stehen ihr viele Wege offen, noch macht sie ein Geheimnis daraus, wohin der nächste führt. Möglicherweise in die Schweiz.