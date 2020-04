Westfälischer Verband beendet Saison, verzichtet auf Absteiger und erhöht Staffelzahl

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Zumindest ein großes Stück weit. Im Hoheitsgebiet des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) wird in dieser Saison kein Spiel mehr angepfiffen. Diese Empfehlung des Verbands-Fußball-Ausschusses geht am kommenden Dienstag zunächst ins Präsidium und sechs Tage später in die Ständige Konferenz mit den 29 Kreisvorsitzenden. Die endgültige Entscheidung fällt am Verbandstag im Juni. Es ist ein Prozedere in vielen Schritten, am Ergebnis gibt es keine Zweifel: Abbruch der Saison, Wertung mit Aufsteigern, Absteiger gibt es nicht. Eine zunächst diskutierte komplette Annullierung der Spielzeit ist nach Rücksprache mit Rechtsexperten für den FLVW keine Option mehr. „Höhere Gewalt darf nicht zum Nachteil der Vereine gewertet werden“, erklärt Verbandsvizepräsident Manfred Schnieders.

Gedränge in der A-Liga Ein oder zwei Aufsteiger, keine Absteiger. Es wird voller in vielen Staffeln. Und der Fußballverband Westfalen reagiert darauf: Zur kommenden Saison wird die Zahl der Bezirksliga-Staffeln von zwölf auf 14 und die der Landesligen von vier auf fünf erhöht. Damit sollen „zu große Staffelgrößen und längere Fahrtwege“ verhindert werden, heißt es. Gedanken machen sich längst auch die Verantwortlichen im Kreis Münster. Voraussichtlich wird die Zahl der A-Ligisten auf 37 anwachsen. Eine Staffel hätte dann 18 Teams, die andere 19. „Wenn wir zeitgerecht starten könnten, wäre das für eine Saison auszuhalten“, sagt der Vorsitzende Norbert Krevert. Bei späterem Re-Start könnten die Vereine auf drei Staffeln aufgeteilt werden. „Grundsätzlich bewegen wir uns zurzeit auf dem Boden der Spekulationen“, so Krevert. Lösungswege im Nachwuchsbereich hat der FLVW am Donnerstag noch nicht vorgestellt. Derzeit beträt der Verbandsjugendausschuss noch über die Wertung der Saison. ...

Nach einigem Hin und Her und vielen Spekulationen herrscht nun vielerorts Klarheit. Spannend bleibt es an den Tabellenspitzen. Denn noch ist nicht klar, wie die Saison gewertet wird. Es gibt zwei Varianten: Entweder ist die Hinrunden-Tabelle maßgeblich. Oder aber das Klassement nach dem letzten absolvierten Spieltag im März. Müssen Mannschaften mit unterschiedlicher Anzahl an Spielen verglichen werden, führt der Weg zur Entscheidung über die in anderen Sportarten bereits angewendete Quotienten-Regelung. „Ich bin froh, dass der Verband einen Beschluss gefasst hat, und bin sicher, dass die Dinge so durchgewunken werden. Offen bleibt die Form der Wertung. Sie wird so fair wie nur möglich ausfallen, trotzdem sind Härtefälle nicht zu vermeiden“, sagt Münsters Kreisvorsitzender Norbert Krevert . Ein Blick in die Spielklassen:

Oberliga (2 Aufsteiger):

Äußerst knifflige Situation. Wiedenbrück (41 Punkte) führt das Feld vor Meinerzhagen (39) und RW Ahlen (37) an. Ahlen ist zwei Spiele in Rückstand. Herbstmeister war Wiedenbrück. Ahlen lag zwei Punkte hinter Meinerzhagen, hatte aber noch ein Nachholspiel und hätte vorbeiziehen können.

Westfalenliga 1 (1 Aufsteiger):

Ebenfalls äußerst knifflig. Vreden (33 Punkte/19 Spiele) führt vor Rödinghausen II (32/19), Clarholz (32/18), Borussia Emsdetten (32/18), dem SC Roland (31/19) und dem TuS Hiltrup (31/19) – da geht gar nichts ohne Quotient. Einfacher war es zur Saison-Halbzeit mit Primus Vreden.

Landesliga 4 (1 Aufsteiger):

Da gibt es nichts zu diskutieren. Westfalia Kinderhaus ist Tabellenführer und war schon Herbstmeister. Glückwunsch zum Aufstieg in die Westfalenliga.

Bezirksliga 12 (1 Aufsteiger):

Wettringen (40) führt vor Recke (38), Borussia Münster (38) und Greven 09 (37). Alles klar? Nee, bei Hinrundenwertung wird es richtig kompliziert: Zum Zeitpunkt des sportlichen Abschlusses lag Greven (besseres Torverhältnis) punktgleich vor Borussia. Wenige Tage später meldete Gievenbeck die zweite Mannschaft ab, alle Ergebnisse wurden annulliert. Die Folge: Greven verlor drei Punkte, Borussia nur einen. Und wer war jetzt Herbstmeister?

Kreisliga A 1 (1 Aufsteiger):

Saubere Lösung. Der SC Münster 08 II war während der gesamten Saison Primus und darf aufsteigen.

Kreisliga A 2 (1 Aufsteiger:

Der SV Bösensell geht hoch. Ob als Halbzeit-Meister oder letzter Spitzenreiter, wird den Jungs ziemlich egal sein.

Kreisliga B 1 (2 Aufsteiger):

Gievenbeck III und der 1. FC Mecklenbeck dominieren die Liga. Wenn sie wollen, dürfen sie eins hoch.

Kreisliga B 2 (2 Aufsteiger):

Klare Verhältnisse auch in dieser Liga: Warendorf III und Ostbevern klettern in die A-Liga.

Kreisliga B 3 (3 Aufsteiger):