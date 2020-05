Münster -

Seit Jahren wird am Bundesstützpunkt Münster hervorragende Arbeit geleistet, immer wieder schaffen aus der hiesigen Talentschmiede junge Volleyballerinnen den Sprung in die Bundesliga und gar die Nationalmannschaft. Und die Ausbildung auf höchstem Niveau geht auch in Zukunft weiter, Münster wird bis Ende 2022 weiter den Status eines Bundesstützpunktes tragen.