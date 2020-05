Handorf und Hohes Ufer ziehen komplett zurück

Nachdem die Rückmeldungen der Mannschaften, ob sie an der Übergangssaison teilnehmen wollen, beim WTV eingegangen sind, planen Verband und Bezirke nun endgültig mögliche neue Einteilungen, die Ansetzungen sowie eventuell einen in einigen Gruppen veränderten Modus. Ändert sich in den Westfalen- und Verbandsligen der Damen und Herren (41 von 46 Teams sind dabei) nicht viel, ist in den Altersklassen die Zahl der Mannschaften stark gesunken. Dabei soll es definitiv Aufsteiger geben, egal wie groß die jeweilige Gruppe – in den Westfalenligen der Damen 40, 50, 55 und 60 etwa ist jeweils nur noch ein Team dabei – ist. „Wir werden mit diesen Mannschaft sprechen“, sagt WTV-Vizepräsident Lutz Rethfeld.