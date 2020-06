WWU Baskets starten Frischzellenkur nach der Corona-Pause

Um Punkte geht es bei Münsters Top-Korbjägern schon lange nicht mehr, immerhin steht ab und an zumindest schon mal wieder „eine Cola oder ähnliches“ auf dem Spiel. „Wir versuchen natürlich, Wettkampfformen ins Training einzubauen, um den Reiz zu erhöhen“, sagt Philipp Kappenstein . Der Trainer der WWU Baskets ist froh und zufrieden, seine Schützlinge überhaupt wieder um sich zu haben, jeder weitere Schritt zurück zur sportlichen Normalität wird dennoch herbeigesehnt. „Wenn das Wetter jetzt besser wird, können wir am Wochenende vielleicht schon auf die Außenplätze und mit 3 gegen 3 wieder zum Spielen kommen.“ Es geht voran: Am Pascal-Gymnasium, wo der Pädagoge seinem Tagesgeschäft nachgeht, ebenso wie in der Halle, „wo die Jungs, die in Münster wohnen, wieder regelmäßig trainieren.“

Situation bietet auch Möglichkeiten

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten ist die Stimmungslage jedoch bestens beim Pro-B-Ligisten. „Alle sind froh, dass wir wieder Kontakt haben, und die Situation bietet auch Chancen“, so Kappenstein. „Wir sind absolut in der Off-Season. Die alte Saison vorbei, die neue in weiter Ferne und aktuell stehen keinerlei Wettbewerbe an. Wann hat man schon mal die Möglichkeit die Spieler so individuell zu fördern, sie soviel werfen zu lassen? Das macht durchaus auch Sinn“, sagt der Trainer und denkt dabei vor allem an die Routiniers im Team. „Vor allen den Älteren, so 26 plus, tut es gut, einmal ein wenig den Druck rausnehmen zu können und neue Energien zu sammeln, aber gleichzeitig in Bewegung zu bleiben.“ Doch nicht nur unter den Körben herrscht wieder Bewegung, auch im Hintergrund ist der Stillstand längst überwunden. „Jetzt ist die Zeit, sich umzuschauen und die neue Mannschaft zu formen“, sagt Kappenstein und freut sich über die spürbar gestiegene Wertschätzung der Baskets in Basketballerkreisen. „Wir werden nicht überlaufen, aber es gibt schon viele Anfragen.“ Der Basketball-Standort Münster hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einem durchaus attraktiven Ziel entwickelt, was den bevorstehenden Umbruch im Team nur vereinfachen kann. „Wenn man auf die Altersstruktur schaut, wird klar, dass ein – sagen wir – mittlerer Umbruch fällig ist.“ Als Prototyp der Erneuerung steht dabei Jasper Günther, der die WWU Baskets in der vergangenen Spielzeit deutlich aufgefrischt und mit Energie versorgt hat.

„ Viele haben in den letzten Spielzeiten alles aus sich raus gequetscht. Viele haben in den letzten Spielzeiten alles aus sich raus gequetscht. “ Philipp Kappenstein

„Viele haben in den letzten Spielzeiten alles aus sich raus gequetscht. Wir haben noch 80er-Jahrgänge im Kader, jetzt wird es Zeit mehr Spieler von 1998/99 und aus den 2000ern zu integrieren“, sagt Kappenstein. „Ich denke, sechs bis acht Spieler werden bleiben“, kalkuliert Kappenstein eine Veränderung von knapp der Hälfte des Kaders im Rahmen der Verjüngungskur. „Wir haben schon viele Gespräche geführt, schwierig sind in der aktuellen Phase die Finalisierungen.“ Da gehe es letztlich auch um die Sponsorengelder, aber auch um neue Rahmenbedingungen. „Beispielsweise, dass ab Dezember Engländer keine EU-Spieler mehr sind.“ In Münster betrifft das konkret Malcolm Delpeche, der bei einer Vertragsverlängerung einen von zwei US-Import-Spielern belegen würde „Auch das ist denkbar“, sagt Kappenstein, „all das sind Dinge, die bedacht werden müssen, aber wir sind auf einem guten Weg.“ Noch herrscht keine Hektik, aktuell sieht der Rahmenterminplan den Saisonstart Mitte Oktober vor. „Aber das müssen wir abwarten, das bestimmen nicht der Verein und auch nicht der Verband, aber wir sind auch da zuversichtlich.“