Ab Freitag ruht der Ball beim USC Münster

Münster -

Eine Spielerin des USC Münster spielt derzeit im Sand, drei weitere sind bei ihren Nationalteams. Dazu befindet sich Taylor Nelson noch in der Heimat und Neuzugang Helo Lacerda ist noch nicht am Berg Fidel. Die reihen lichten sich zum Ende der ersten Nach-Corona-Trainingsphase, die am Freitag endet. Dann herrscht Stille – bis zum Auftakt Anfang August.