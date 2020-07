Ingrid Klimke meldet sich beim Heimturnier stark zurück

Hin und weg, so lautete das zumindest kurzweilige Motto beim ersten Late-Entry-Turnier des RV St. Georg Münster vor drei Wochen. Inzwischen ist bereits die fünfte von insgesamt elf geplanten Veranstaltungen dieser Serie Geschichte und Teilnehmer wie Teilnehmerinnen dürfen sich wieder etwas mehr Zeit vor Ort nehmen, treffen sich auch abseits des Dressurvierecks zum Plausch, entspannen in der jetzt eröffneten Cafeteria und stärken sich am Pizzawagen.

„Es ist schon fast wieder wie bei einem kleinen Turnier“, freut sich Veranstalter Michael Klimke vom RV St. Georg, der am Donnerstag auch schon wieder einige Besucher auf der Anlage begrüßen durfte. Das liegt zum einen naturgemäß an den Lockerungen der Corona-Restriktionen, aber „sicher auch an der sehr guten Besetzung“, so Klimke, der beim Grand Prix Special am Donnerstagnachmittag die deutsche Dressurelite zu Gast hatte. Mit einem perfekten Auftritt meldete sich Lokalmatadorin Ingrid Klimke nach viermonatiger Wettkampf-Pause zurück im Viereck und legte auf Franziskus mit 77,033 Prozentpunkten die Top-Leistung vor. Vereinskollegin Anabel Balkenhol belegte mit Davinia La Douce (73,533) Rang drei, Helen Langehanenberg mit Hollywood (69,500) Platz sieben.

Der Zweitplatzierte Christoph Koschel (mit Eaton Unitechno) hatte bereits beim Kurz-Grand-Prix am Vormittag einen blitzsauberen Doppelsieg hingelegt: Mit Delmonte (70,833 Prozentpunkten) und Favorito (70,482) war der Mann vom RSC Osnabrücker Land nicht zu schlagen. Lokalmatadorin Carde Meyer vom Gastgeberverein belegte als beste Münsteranerin Rang sieben mit Surabaya (68,86).