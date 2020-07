Pro-B-Zweitligist WWU Baskets Münster erhält Zuwachs aus der Pro A: Als zweiter Neuzugang hat sich Thomas Reuter den ambitionierten Domstädtern angeschlossen.

Er spielte in der vergangenen Saison noch für die Uni Baskets Paderborn. Vor dem 1,98 Meter großen 28-Jährigen hatten die Baskets bereits Oliver Pahnke verpflichtet. „Mit Thomas kommt ein gestandener ProA-Spieler zu uns nach Münster, von dem wir uns Stabilität und Hilfe bei unseren nächsten Schritten erhoffen. Als angehender Lehrer passt er auch perfekt bei uns in die Studententruppe“, sagt Manager Helge Stuckenholz.

Vor- und Wiedersehensfreude spürt Headcoach Philipp Kappenstein, der sich in den vergangeneb Jahren immer einmal wieder um den Small und Power Forward bemüht hatte: „Thomas ist ein Top-Transfer für uns. Ich habe ihn schon mit 18 Jahren in Wulfen in der ProB trainiert, er war schon damals Leistungsträger. Wir haben die ganze Zeit Kontakt gehalten.

Ich bin superfroh, dass es endlich geklappt hat, dass er zu uns kommt. Er hat schon jahrelang immer einmal wieder mit einem Wechsel nach Münster geliebäugelt.“ Jetzt ist der Schulterschluss endlich gelungen.