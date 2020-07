Ob und wenn ja wie viele Zuschauer in die Halle Berg Fidel dürfen, wenn ab dem 16. Oktober die WWU Baskets Münster in die Saison der 2. Bundesliga Pro B starten, ist noch völlig ungewiss. Aktuell entwickelt der Verein ein Hygienekonzept für den Spielbetrieb, beeinflussen aber kann er die Entwicklungen in diesen Corona-Zeiten natürlich nicht.

Um für alle Fälle gerüstet zu sein, haben die Baskets nun entschieden, wie sie es mit dem Vorverkauf für das Kontingent an Dauerkarten handhaben. Ab Samstag können alle Anhänger, die in der abgebrochenen Serie ein Saisonticket hatten, bis einschließlich 15. August ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen. Der Verein hat alle Dauerkarteninhaber bereits per Mail informiert.

Die Tickets können wie im vergangenen Jahr ausschließlich online auf der Ticketportalseite der Baskets verlängert werden. Ob darüber hinaus Saisonkarten in den Verkauf kommen, ist abhängig vom Hygienekonzept und den daraus folgenden Genehmigungen.