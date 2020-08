Es war ein kleines Wagnis, das der RV St. Georg Münster einging. Nach zahlreichen Turnierabsagen wollte der Verein vom Reiner-Klimke-Weg Dressurreitern Startmöglichkeiten schaffen und hob eine Late-Entry-Serie mit fünf Turnieren über sechs Wochen aus der Taufe.

Eine Idee, die sich im Nachgang als richtig entpuppte und auf große Resonanz stieß. „So wie es gelaufen ist, können wir sehr zufrieden sein. Wir haben von den Reitern ganz viel Positives gehört. Wir hatten uns erhofft, dass es gut laufen wird. Aber es wäre vermessen gewesen, damit zu rechnen“, sagte Michael Klimke , der Vorsitzende des RV St. Georg Münster, nach dem Abschluss am Freitag.

Regen und Hitze

Einen „Streifzug durch die Sommer-Turniersaison“ hat Klimke mit seinen Mitstreitern dabei erlebt. „Wetter-technisch mit Regen und Hitze.“ Und sportlich war von der Spitze mit dem Grand Prix und dem Special oder der Mittleren Tour bis zum Breitensport wie etwa dem abschließenden Amateur-Tag auch alles dabei. Das angebotene Programm kam an bei den Reitern, die sich diszipliniert an die vorgegebenen Corona-Regeln hielten und so nicht nur sportlich ihren Beitrag zum Gelingen beitrugen. „Das war schon vorbildlich“, lobte Klimke.

Das Wagnis also hat sich gelohnt, auch wenn Kleinigkeiten steigerungsfähig waren. „Es gibt sicher Dinge, die wir besser machen können“, gab er zu. Vielleicht für eine Wiederholung. Denn beim RV St. Georg wissen sie ja nun, dass sie so eine Late-Entry-Turnierserie auf die Beine stellen können.