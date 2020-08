Golfer scharren mit den Hufen

Leon Heitz ist ein kleiner Filou. Das 19-jährige Nachwuchstalent hat mit Blick auf die Stadtmeisterschaften der Golfer am 22. und 23. August beide Anlagen der ausrichtenden Vereine getestet. Und? Wo spielt es sich besser? „Das sage ich nicht“, lächelt sich der junge Mann eins ins Fäustchen auf der Pressekonferenz zum Event, bei der die Vereinsvertreter am Mittwoch im Clubhaus des GC Tinnen gespannt auf die Reaktion warteten. Pustekuchen. Samstag und Sonntag in der kommenden Woche will der Titelverteidiger, pikanterweise Mitglied in beiden Clubs und aktuell in der Bundesliga für Hubbelrath am Ball, die Antwort liefern. Der Auftakt erfolgt beim GC Wilkinghege, die Entscheidung fällt im Süden Münsters. Dort wird es am Abend auch die virtuelle Siegerehrung geben.

Corona – der Lockdown hat auch den Golfsport phasenweise lahmgelegt. Die Spieler scharren darum langsam mit den Hufen, „lechzen nach einem Wettkampf“, weiß Wilkingheges Vizepräsidentin und Spielführerin Heike Ewertz. Die Vorfreude auf das Schauspiel, das ursprünglich für den 4. und 5. Juli terminiert war, ist riesig – und wird unter Einhaltung strenger Hygieneregeln durchgeführt. So dürfen die Fahnenstangen nicht berührt, die Bunker nicht geharkt werden. Ganz nebenbei stehen der Pandemie geschuldet keine Ballwäscher zur Verfügung. Selbst der alljährliche Höhepunkt der Spiele, die Meisterehrung mit allen Aktiven samt Buffet, muss ausfallen. Die Alternative aus der Not heraus: ein abgespecktes Diner mit den Siegern samt digitaler Ehrung.

Neben Corona spielt die Hitzewelle den Clubs nicht gerade in die Karten. In Tinnen darf aktuell kaum gewässert werden. Das schöne Grün – es mutiert zu Gelb. Für Heitz keine perfekten Bedingungen. „Du weißt bei dieser Trockenheit nie, wohin der Ball springt. Das wird interessant.“ Während in Wilkinghege zumindest der Baumbestand am Platz Schatten spendet, sind die Aktiven in Tinnen der Sonneneinstrahlung nahezu komplett ausgesetzt. „Bäume können aber auch ein Hindernis sein“, sagt Ewertz. Das zeigt, dass diese 21. Meisterschaften unter einem besonderen Stern stehen.

Siebeneck bei der DM in München Während Leon Heitz bei den Männern als Titelverteidiger am Start ist, bleibt der Platz von Vorjahressiegerin Franca Siebeneck (GC Brückhausen) leer. Die 17-Jährige spielte jüngst ein so gutes Turnier, dass sie sich noch für die Finalrunde der Deutschen Meisterschaften in München qualifizierte. So rückt Verena Brokamp vom GC Tinnen in den Fokus. Sie lag 2019 in ihrer Altersklasse (30) vorne. Neben den beiden großen Titeln werden am 22. und 23. August in fünf weiteren Klassen bei den Damen, den Herren und den Jugendlichen Pokale vergeben. Spielberechtigt sind wie immer alle Mitglieder der beiden ausrichtenden Clubs und Aktive, die ihren Erstwohnsitz in Münster haben.Der GC Tinnen hat für seine Greenkeeper während der Corona-Phase übrigens keine Kurzarbeit beantragt. Die Fachkräfte arbeiteten durch. „Da störten ausnahmsweise keine Golfer“, gab Präsident Martin Huhn mit einem Lächeln zu Protokoll. Die waren ja lange zur Untätigkeit gezwungen. ...

Zuschauer sind übrigens willkommen, wie Martin Huhn (Tinnen) bekräftigt. Eine maximale Vorgabe wie mitunter in anderen Sportarten gibt es nicht, weil die Areale weitläufig sind. Nur so viel: „Wer vorbeischaut, muss sich im Sekretariat anmelden“, darauf weist Huhn hin. In den Clubräumen gilt die Mundschutzpflicht, Mindestabstände müssen eingehalten werden.

Also: Lasst die Spiele beginnen!