„ Volksbank-Münster-Marathon – einmal anders – wie läufts bei dir?“ So lautet das Motto 20. September (Sonntag). Ursprünglich sollte an diesem Tag die 19. Auflage des Volksbank-Münster-Marathons stattfinden, wegen der Corona-Pandemie hatte das Organisationsteam allerdings bereits Anfang Juli die Durchführung der Großveranstaltung abgesagt.

So ganz ohne „Laufen“ soll der Marathon-Termin allerdings nicht sein. Das Orga-Team bietet dazu eine Alternative am 20. September an – egal wie spät, egal wie viel Kilometer und egal wo. Teilnehmer können in einem Outfit antreten, das auf Münsters Marathon hinweist. Das könnte etwa ein altes oder aktuelles Promo-Shirt, ein Finisher-Hemd, ein Staffel-Teilnehmerdress, ein Helfershirt oder ein selbst gemachtes Outfit, was den Marathon charakterisiert, sein. Darauf wies das Orga-Team ebenfalls hin.

Die kreativsten Fotos vom Lauf, die bis zum 27. September gepostet werden auf Facebook oder Instagram, werden mit Sachpreisen belohnt. Fotos können auch bis zum genannten Termin per Mail an info@volksbank-muenster-marathon.de gesendet werden.

Schon jetzt kann man sich auf der Homepage wieder für den Volksbank-Münster-Marathon 2021 anmelden: Staffelanmeldungen werden erst nach im November angenommen.