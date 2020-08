Joshua Holtby startet bei den Preußen durch

Am Freitagabend dürfen die Preußen zum Ligastart erstmals wieder den kompletten Platz auf dem Spielberichtsbogen nutzen: 18 Spieler darf Trainer Sascha Hildmann in den Spieltagskader beordern, das enge Corona-Korsett darf dann zumindest auf der Bank endlich abgelegt werden. Da passt es gut, dass der Club am Montag auch sein 18. Kadermitglied vorstellen durfte.

Mit Joshua Holtby , der vom MVV Maastricht aus den Niederlanden den kleinen Grenzverkehr Richtung Hammer Straße vollzogen hat, präsentiert Sportdirektor Peter Niemeyer dabei deutlich mehr als nur einen Platzhalter für die Bank und Lückenfüller für den Spielbericht. Mit dem jüngeren Bruder von Ex-Nationalspieler Lewis Holtby hofft der SCP auf einen kreativen Schub im Mittelfeld. Der 24-jährige Spielgestalter fühlt sich im Zentrum am wohlsten und ist flexibel einsetzbar.

Tore gegen Juve und Sevilla

In der Regionalliga West kann der gebürtige Erkelenzer seinen neuen Teamkollegen dabei aus langjähriger Erfahrung einige wertvolle Tipps mit auf den Weg durch die Provinz geben, schließlich hat er bei den künftigen Ligakonkurrenten in Mönchengladbach, in Rödinghausen, bei Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen gespielt, eher er in die zweite niederländische Liga nach Maastricht wechselte.

In 63 Regionalliga-Partien (5 Tore, 16 Vorlagen) und 35 Spielen für Maastricht (3 Tore, 13 Vorlagen) tauchte er regelmäßig in den Scorerlisten auf. Mit der Gladbacher U 19 traf der 1,75 m große Techniker in der Uefa Youth League sowohl gegen Juventus Turin als auch gegen den FC Sevilla. In Manchester lief Holtby bei die Citicens auf – nun also Hammer Straße.

Neue Herausforderung im Adlertrikot

„Mit Joshua haben wir einen spiel- und laufstarken Offensivspieler für uns gewonnen, der die Liga trotz seines jungen Alters gut kennt und genau in unsere Kaderstruktur passt. Wir haben seine Entwicklung schon länger verfolgt und freuen uns, ihn bald mit dem Adler auf der Brust spielen zu sehen“, begrüßt Sportdirektor Peter Niemeyer den sechsten externen Neuzugang an der Hammer Straße.

Holtby selbst brennt auf seine neue Herausforderung: „Der Verein hat mir gleich imponiert und die Gespräche haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Hier soll etwas Neues aufgebaut werden und da will ich meinen Teil beitragen.“