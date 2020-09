Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf, nach dem „wir mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten“ (Trainer Sören Weinfurtner ), wider – entspricht aber der harten Realität. Mit 2:4 (0:1) unterlag der SC Preußen Münster II zum Oberliga-Auftakt beim 1. FC Kaan-Marienborn. „Weil wir einfache Fehler gemacht haben, die konsequent bestraft wurden“, sagte Weinfurtner.

Schon vor dem Rückstand, den der SCP nach einem von Semih Yigit verwandelten Foulelfmeter kassiert hatte (38.), war Münster die aktivere Truppe und hatte durch Elias Demirarslan (10.), Francesco Di Pierro und Nicolai Remberg (35.) Kopfballchancen. Mit dem „gefühlt falschen Ergebnis“ (Weinfurtner) ging es in die Pause, nach der die Westfalen die Partie drehten. Erst verwertete Ali Gülcan eine Hereingabe von Marius Mause (46.), dann war auch Nils Burchardt nach einem Foul an Gülcan vom Punkt aus erfolgreich (51.). Der SCP war in der Spur – für zwei Minuten. Dann glich Kosuke Tsuda unbedrängt aus kurzer Distanz aus. „Wir waren obenauf, haben in der Szene aber die Zuordnung verloren. Das darf nicht passieren“, ärgerte sich der Coach.

Es passierte aber noch ein weiteres Mal. Nachdem Wald (60.) und Remberg (67.) das 3:2 liegenließen, nutzte erneut Tsuda eine Unachtsamkeit der Gäste zur Führung (82.). Mit seinem 4:2 Sekunden später war der Deckel drauf – und Münsters Frust groß.SCP:Westphal - Mause, Burchardt, Klauke, Demirarslan (84. Nyuydine) - Ströker - Remberg, Wald - Di Pierro (63. Schmidt), Özmen (79. Duyar), Gülcan (66. Pohl)