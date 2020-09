Als die Spielerinnen des VC Olympia Münster wieder im Bus saßen, hatten sie eine gemeinsame Begleiterin an Bord: die Müdigkeit. Das Vergleichsturnier mit den weiteren deutschen Stützpunkten in der Hauptstadt hatte eine Menge Energie gekostet, Trainer Justin Wolff aber auch reichlich Erkenntnisse geliefert. Das Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns sehr gut verkauft und das kompletteste Team gestellt“, sagte Wolff.

Mit einem 14er-Kader, besetzt aus den Jahrgängen 2004/05, trat der Drittligist in Berlin an und startete am Samstag mit zwei Siegen (3:0 gegen Schwerin, 3:1 gegen Stuttgart). Es folgte noch am Abend das Kräftemessen mit dem Berliner Nachwuchs, der in vier Sätzen die Oberhand behielt. „Das war am Ende auch eine Frage der Kraft. Berlin hatte eine Partie weniger gespielt, wir waren platt“, erklärte Wolff.

Als Folge der hohen Belastung entschieden sich die Trainer, das abschließende Spiel gegen Dresden zu verkürzen, Münster gewann 2:1 und verschaffte sich damit einen versöhnlichen Ausstand. Am Samstag (15.30 Uhr) wird es dann ernst für den VCO, der in der Liga den TV Eiche Horn Bremen in der Halle Berg Fidel empfängt. Die Müdigkeit dürfte dann nach zwei freien Tagen aus den Beinen sein.