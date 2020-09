Wer zu spät kam, den bestrafte zwar nicht gleich das Leben. Wohl aber Eintracht Münster und der SV Mauritz in Sachen Torgenuss. Denn nach 120 Sekunden hatten beide Seiten beim 1:1-Remis in der Staffel A 3 ihr Pulver bereits verschossen. Immerhin auf ungewöhnliche, ja kuriose Weise. Vor dem 1:0 der Gastgeber grätschte ein Innenverteidiger den Ball an Torhüter Joscha Klaes vorbei, so dass Daniel Lorecchio nur noch vollenden musste. Nach dem postwendenden Ausgleich bat Niklas Ackermann sogar lauthals um Entschuldigung. „Er hatte eigentlich einen Diagonalball aus 70 Meter schlagen wollen. Nur dann ist der abgerutscht“, grinste Trainer Ivo Kolobaric. Die verbleibenden 88 Minuten sorgten hingegen nicht für gute Laune: „Das war ein schlechtes Spiel. Danach wartet noch viel Arbeit.“

Das Ergebnis der fußballerischen Arbeit zwischen Wacker Mecklenbeck und dem VfL Wolbeck II konnte sich hingegen sehen lassen. Immerhin brachten beide Mannschaften beim 6:3 der „Veilchen“ in der Partie der Staffel A 2 neun Treffer zustande. Lange und bis zum 3:3 allerdings gleichmäßig verteilt. Dann aber sorgte zunächst die Ampelkarte von Ben Schragen (60.) sowie anschließend der gelb-rote Karton für Michael Beuing (77.) für die Dezimierung der VfL-Reihen. Platz, den Wacker nutzte. Erst durch Lukas Strohbücker (64.), dann durch Dominik Hardensett (83.) sowie Paul Marchiniak (87.) Letztgenannter hatte das torreiche Spiel auch eröffnet. Auf der Gegenseite traf zunächst Sven Möllmann doppelt und war somit am 3:3-Zwischenstand beteiligt, konnte die Auftaktniederlage der Bezirksliga-Zweiten nicht verhindern.

„Es war ein Spektakel, ein sehr unterhaltsames Spiel“, hatte Costa Festch am Tag danach gut Lachen. Dass die drei Gäste-Treffer aus den einzigen drei Chancen und zudem nach verlorenen Kopfballduellen gegen Möllmann resultierten, gefiel weniger. „Das ärgert schon, denn bis zum 3:3 hätten wir das Spiel längst entscheiden können“, ergänzte der Trainer. Dass Wacker offensiv auf vielversprechendem Weg sei, habe sich bereits in der Vorbereitung angedeutet, was die sechs Tore unterstreichen. Defensiv herrscht noch Nachholbedarf. Dass zum Saisonstart zehn Akteure aus dem breit aufgestellten Kader fehlten, führt Fetsch nicht als Begründung für die noch fehlende Balance an – wohl aber für die Bestätigung der Kadergröße.