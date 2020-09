Der UFC Münster hat irgendwie auch die Bundesliga im Blick

Die Entscheidung war wegweisend und ist der nächste Schritt auf dem Weg zur weiteren Professionalisierung. Zur Saison 2021/22 führt der Deutsche Fußball-Bund die Futsal-Bundesliga ein, zehn Mannschaften soll in der Beletage der offiziellen Hallenfußball-Variante der Fifa ihren Platz finden, jeweils der Meister und Vizemeister der Regionalligen Süd, West, Nord und Nordost, der Titelträger aus dem Südwesten sowie der Sieger einer Qualifikationsrunde mit dem Vizemeister Südwest sowie den Drittplatzierten der anderen Regionalligen. Und natürlich, das ist kein Geheimnis, wäre der UFC Münster gerne in dem Kreis dabei, schob und schiebt doch seit Ewigkeiten UFC-Präsident Georg von Coelln in unermüdlicher Pionierarbeit den Futsal-Sport in Deutschland maßgeblich mit an. Allein die Aufgabe wird schwer, auch weil die Münsteraner vor der am Samstag beginnenden Saison personell einen Aderlass hinnehmen mussten.

In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit hatte der UFC den dritten Platz belegt, nach einigen Jahren der sportlichen Stagnation wieder einen Aufschwung erlebt – und musste nun einen Nackenschlag einstecken. Torwart Matthias Hettich, Nico Ferber, Adrian Falke, Malte Thenhausen, Roman Nölle und Ibrahim Yener verließen Münster, eine Schwächung für den Deutschen Meister von 2006 und 2008. „Klar“, gibt auch Maik Solisch , der mit Simon Holling als Spielertrainer-Duo weiter fungiert, zu: „Wir könnten noch ein, zwei Spieler brauchen. Und wenn ein Goalgetter dabei wäre, wäre es auch nicht schlecht“, formuliert das UFC-Urgestein wohlwissend, dass sein Wunsch kaum bis zum Auftakt beim PCF Mülheim erfüllt wird.

„Positives Gefühl“

Dennoch gehen Solisch und seine Mitstreiter „mit einem positiven Gefühl“ in die Saison, das 6:5 im Test bei Fortuna Düsseldorf gibt Auftrieb, auch wenn beide Teams nicht komplett waren. „Wir haben ein gutes Mannschaftsgefüge, die Einheit ist unsere Stärke“, setzt der Mittelfeldspieler auf das 15 Mann starke UFC-Kollektiv. Dass dieses im Kampf um Platz drei mitmischt, schließt er nicht aus, weiß aber um die Höhe der Hürde. „Zunächst wollen wir uns schnell im guten Mittelfeld einfinden. Dann sehen wir mal, was geht. Wir haben Platz drei nicht als Ziel auserkoren, schließen ihn aber auch nicht aus. Wir wissen, dass wir jede Mannschaft schlagen, aber auch gegen jede verlieren können“, sagt Solisch, der Düsseldorf, den MCH Sennestadt, Holzpfosten Schwerte und die Panthers Köln weit vorne erwartet. Und wer weiß, vielleicht mischt Münster im Konzert der Favoriten mit. Die Bundesliga ist Motivation genug.