Nach den ersten 90 Punktspielminuten steht sie bei den Fußballern schon wieder im Mittelpunkt, ist ein Thema. Wenn oftmals auch kein erfreuliches. Die Beschaffenheit des Spielfeldes. Das „Grün“ ist dabei nicht immer Anlass zur Hoffnung.

Beim SC Münster 08 kam nach dem 2:3 gegen den SuS Neuenkirchen II die Überlegung auf, umgehend auf das künstliche Grün zu wechseln. „Es war schwer, die Bälle zu kontrollieren. Nicht selten sprangen sie in Kniehöhe ab. Das förderte nicht den Mut und die Sicherheit“, war Julian Wiedenhöft mit der Spielfläche überhaupt nicht einverstanden. „Was ich nicht als Kritik am Platzwart verstanden wissen möchte. Der tut alles“, stellte der Nullacht-Coach richtig.

Doch die Beanspruchung durch die Schulen, unnötige, interne Testspiele sowie das tägliche Frisbee-Training hätten nachhaltige Spuren hinterlassen. „Das sieht aus wie nach dem Turnier der Sieger , zumal die Frisbee-Akteure immer im Strafraum oder am Mittelkreis aktiv sind“, sagt Wiedenhöft. Was ihn besonders wurmt: „Vor vier Wochen war er noch ein Teppich.“

Nun einer mit Flicken, der nicht gerade optimale Bedingungen für die bevorzugte Vorgehensweise seiner Elf verspricht. „Wir wollen ja nicht parken, sondern Fußballspielen. Auf so einem Platz sind wir aktuell aber erst einmal im Nachteil.“

Rühlow verweist auf Hintertürchen

Aus dem Umzug auf den Kunstrasen wird aber wohl nichts. „Es gilt die Reihenfolge Rasenplatz, Kunstrasen, Ascheplatz“, klärt Gerhard Rühlow auf. Der Staffelleiter verweist aber auch auf ein Hintertürchen: „Der Eigentümer, und das ist ja die Stadt, kann den Platz jederzeit für unbespielbar erklären und sperren.“ Ein Doppelpass mit der Kommune könnte Nullacht also helfen. Und nicht erst, wenn nach anhaltenden Regenfällen im Herbst eine nicht unübliche Sperrung erfolgt.

Eine Alternative bleibt zudem ein Verlegungsantrag, den der Gastgeber pro Heimspiel stellen und bei dem der jeweilige Gast zustimmen müsste. Der erste Versuch soll für den nächsten Samstag (20. September) und die Partie gegen den SV Mesum II gewagt werden.

Kein Einzelfall

Das Geläuf an der Manfred-von-Richthofen-Straße scheint kein Einzelfall zu sein. Auch Florian Quabeck bemängelte nach dem 0:2 des VfL Wolbeck in Neubeckum den Zustand der Spielfläche. „So ein Platz kommt Mannschaften entgegen, die sich hinten hineinstellen und nicht spielen wollen.“ Der Co-Trainer der Blau-Weißen wollte aber nicht missverstanden werden: „Daran hat es nicht gelegen, dass wir verloren haben.“

Auf einen veränderten Untergrund muss sich auch BW Aasee einstellen. Da der Kunstrasenbelag an der Bonhoefferstraße abgetragen wurde und erneuert wird, zieht der Bezirksligist um. Er wird seine Heimspiele vorübergehend auf dem Marathon-Areal an der Wienburgstraße austragen. „Der Trainingsplatz ist schmal, aber in Ordnung. Der Hauptplatz ist ein Teppich“, freut sich Trainer Andre Kuhlmann im Gegensatz zu seinen Kollegen auf den Ist-Zustand.

Seit Mitte August und wohl noch bis Anfang Oktober weicht Blau-Weiß Aasee auf den ungewohnten Naturrasen nahe dem Nordpark aus. In der Hoffnung, dass der nicht zum Beschwerdegrund wird.