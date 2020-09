Münster -

Noch zahlt der TuS Saxonia Münster Lehrgeld. Nach 19-jähriger Rückkehr in das Kreisliga-Oberhaus bleibt die Habenseite nach 180 Minuten noch leer. Doch am Kanal regiert die Hoffnung. Auch was die Tore von Jannik Uttermann anbelangt. Beim dritten Saisonauftritt kann aber eben der nicht helfen.