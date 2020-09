Derbyzeit am Aasee – VC Olympia Münster gastiert bei BWA

Münster -

Dritter Spieltag, erstes Derby: Am Sonntag empfängt Blau-Weiß Aasee die Bundesstützpunkt-Talente des VC Olympia Münster. Ein Duell unter guten Bekannten, man kennt sich – und so erwarten beide Trainer ein enges Duell, auch wenn der VCO durch nationale Verpflichtungen personell geschwächt an der Bonhoefferstraße aufschlagen wird.