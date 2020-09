Die Anreise zu Auswärtsspielen im Reisebus ist nicht unüblich. Die Anfahrt bis an den Spielfeldrand schon eher. So weit ließ sich der FCG-Tross chauffieren. Bereits in Spielkleidung. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern Umstände halber. Die Umkleidekabinen für die Westfalenligapartie des 1. FC Gievenbeck beim SC Peckeloh befanden sich am Kunstrasenplatz – und ist der einen strammen Fußmarsch entfernt in der Ortsmitte. Gespielt aber wurde auf einem Rasenplatz in der ostwestfälischen Idylle.

Allerdings eher ohne Ligaflair. Bei widrigen Witterungsbedingungen – und für die Halbzeitpause sieht das Areal weder einen größeren Raum noch eine Kabine vor.Ungeachtet der aktuellen Coronaauflagen. „Ich hoffe nicht, dass unsere Jungs das mit einem Benefizspiel verwechseln“, befürchtete Carsten Becker vor dem Spiel. Zumindest in Sachen Wachsamkeit und Zweikampfbereitschaft war die Sorge des Sportlichen Leiters unbegründet. Wobei die (verbalen) Duelle auch am Spielfeldrand fortgesetzt wurden. Coach Florian Reckels schnellte bei jedem Foulspiel gegen den FCG von seinem Sitzplatz auf der Wasserkiste empor, um sich zu beklagen. Sein Gegenüber Markus Kleine-Tebbe empörte sich nicht nur über Aktivitäten der Gäste-Bank. Reges Treiben auf dem „Dorfplatz“, wie ihn Becker charakterisierte.

Einen Auftakt nach – ja nach was eigentlich, feierten auch die Westfalenliga-Spielerinnen von Wacker Mecklenbeck. Eine kleine Sammlung der Reaktionen von Trainer Daniel Vedadi vermittelt allerdings ein verwirrendes Bild vom Auftaktmatch beim SV Wiedenbrück. „Wir sind nicht so richtig rein gekommen“, bemängelte der Chefcoach, „es gibt solche Tage.“ Und: „Das lief noch nicht so richtig rund.“ Das Ergebnis dieses unrunden Tages lautete übrigens 8:1 für Wacker – und selbst den Ehrentreffer der Gastgeberinnen erzielte Wacker. Die Mannschaft übernimmt damit nach Spieltag 1 die Spitzenposition – wie soll das enden, wenn es mal richtig rund läuft für Wacker?