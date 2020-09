Münster -

Kurz, knackig und harmonisch: Bei der Mitgliederversammlung des USC Münster waren sich die Teilnehmer in den meisten Punkten einig. So wurde Präsident Martin Gesigora ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt, auch sein Team wurde wiedergewählt. In einem Punkt aber gab es dann doch eine kurze Diskussion.