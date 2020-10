Daniel Vedadi fiel die Bewertung der 90 Minuten nicht leicht. „Das ist schwer“, sagte der Trainer nach dem Top-Spiel der Frauen-Westfalenliga, in dem Wacker Mecklenbeck beim 1:1 (0:0) seinem Verfolger SSV Rhade einen Punkt abnahm. „Das Ergebnis ist schon gerecht. Aber es ist ärgerlich, dass wir noch den Ausgleich bekommen haben“, meinte Vedadi nach dem Gegentreffer durch Demi Ehler (83.).

Ausgeglichen, vielleicht mit kleinen Vorteilen für die Mecklenbeckerinnen, verlief die erste Halbzeit, in der Wacker beim Angriffspressing hohen Aufwand betrieb und Rhade so fern vom eigenen Kasten hielt. Vier Minuten nach dem Wechsel münzte der Gast dann seine Bemühungen in die Führung um, ein abgefälschter Schuss von Paula Weber wurde zur Bogenlampe und senkte sich ins Netz (49.). Wacker war auf Kurs, hatte in der Folge gute Kontermöglichkeiten. „Aber wir haben dann leider den Abschluss verpasst“, sagte Vedadi, der in der Schlussviertelstunde vermehrte Offensivbemühungen des SSV registrierte. „Rhade hat viel lang und hoch gespielt, das ist deren Stil. Wir haben es dann nicht mehr geschafft, unseren Fußball durchzusetzen und sind unter Druck geraten.“ Das 1:1, das ähnlich wie Webers Treffer fiel, war die Konsequenz. „Und es war nicht unverdient“, gestand Vedadi, der mit dem 14. Punkt nach acht Spieltagen und einem Platz in der Spitzengruppe zufrieden in die kurze Pause geht.Wacker:Claußen - Theobald, Stein (82. Haack), Schippke, Bezhaev - Große Scharmann (46. Ibrahimi), Faber (59. Dücking) – Weber (65. Dircks), Geldschläger, Funcke - Kesse