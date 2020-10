Erst am Morgen gab es nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt grünes Licht, dass die turnusgemäße Mitgliederversammlung des Reiterverbands Münster am Montagabend stattfinden durfte. Die leichte Aufregung im Vorfeld war die einzige, das jährliche Treffen verlief auch in Corona-Zeiten harmonisch. Einigkeit war Trumpf.

Die Entlastung des Vorstands und die Bestätigungen von Christian Lütke Harmann als stellvertretender Vorsitzender – er ist seit 26 Jahren ehrenamtlich tätig – sowie von Christoph Bonmann als Mitglied des Arbeitsausschusses brachten einstimmige Ergebnisse ohne Enthaltungen hervor, Unstimmigkeiten gab es keine.

Finanziell ein „gutes Jahr“

Da passte es ins Bild, dass Geschäftsführer Rainer Stegemann, der für sein 30 Jahre langes ehrenamtliches Engagement vom Vorsitzenden Oliver Schulze Brüning mit einer Ehrennadel ausgezeichnet wurde, von einem finanziell „positiven Jahr“ berichten konnte. Zwar machte der Reiterverband mit der Ausrichtung seines Jugendturniers ein Minus (4600 Euro), insgesamt aber blickte er im abgelaufenen Geschäftsjahr auf ein Plus von gut 4000 Euro. Die Zahlen stimmen, Schulze Brüning und seine Mitstreiter waren zufrieden mit dem Resultat.

Ein „kurzes, trauriges Thema“ war der K+K-Cup 2021, der bereits Anfang Oktober abgesagt wurde. „Wir hatten keine andere Wahl. Eine Veranstaltung mit so einer Menge an Besuchern ist derzeit nicht möglich. Es wäre nicht das Turnier geworden, das wir kennen und lieben“, erklärte Schulze Brüning, der sich schon jetzt auf die 2022er-Auflage freut – so es Corona zulässt, findet sie vom 12. bis zum 16. Januar in der Halle Münsterland statt.

Überlegungen für Alternativprogramm

Um „die Jugend weiter zu fördern und die Vereine in der Corona-Krise zu unterstützen“ (Schulze Brüning), regte der Vorstand ein Brainstorming an, mit welcher Art von Veranstaltung dem Ansinnen am besten Rechnung getragen werden könnte. Die allseits beliebte „Bauernolympiade“ zu kopieren und in den Sommer zu transferieren, scheint aus diversen wie nachvollziehbaren Gründen (Termin, Ort, Ferienproblematik) nahezu ausgeschlossen. Vielmehr stehen ein internes Turnier im Sommer oder Trainings- und Lehrgangswochenende für den Nachwuchs der Vereine höher im Kurs. „Wir werden schon etwas finden“, sagte Schulze Brüning.

Ein Konsens wird es sicher auch bei der Ideenfindung schnell geben. Einigkeit ist halt Trumpf beim Reiterverband Münster.