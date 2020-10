Am Donnerstagabend sollte eigentlich die Oberliga-Reserve des SC Preußen Münster gegen die Sportfreunde Siegen um Punkte spielen, doch am späten Mittwochabend winkte der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen beide Teams zurück. In einer Videoschalte beschlossen das FLVW-Präsidium in Absprache mit den Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise, den Spielbetrieb vorzeitig einzustellen – und nicht noch bis zum von der Bundesregierung avisierten November-Shutdown am Montag zu warten. Damit sind auch die Nachholspiele und die Pokalansetzungen am kommenden Samstag hinfällig. Das dürfte auch Regionalligist SC Preußen Münster ein spielfreies Wochenende bescheren, der am Samstag beim Landesligisten SCV Neuenbeken in Paderborn eigentlich seinen Pokal-Auftakt hätte absolvieren müssen. Inwieweit auch die laufende Regionalliga-Saison von den neuen Restriktionen betroffen ist, konnte am Mittwoch noch nicht abschließend geklärt werden. Im Niemandsland zwischen (erlaubtem) Profi- und (abgesagtem Amateurfußball fehlt noch die verbindlich Zuordnung.