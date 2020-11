Solide Leistung langt USC gegen Rote Raben nicht

Sarah van Aalen, die im Zuspiel anfangs große Momente hatte, dann etwas abbaute, eine Pause erhielt und später noch mal gut wiederkam.Was hat den Ausschlag in diesem engen Spiel gegeben?van Aalen: Es war ja alles oder nichts. Vilsbiburg hat sehr viel Energie eingebracht, da konnten wir am Ende leider nicht mehr gegen ankämpfen.Wie haben Sie Ihre Leistung erlebt? Es ging ja auf und ab ...van Aalen: Am Anfang sind unsere Pläne voll aufgegangen. Das galt auch für mich. Aber der Gegner hatte fast immer eine Antwort.Also alles eine Frage der Taktik?van Aalen: Im Grunde schon. Ich konnte leider nicht immer auf Plan B umstellen.