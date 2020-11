Das Boxzentrum in Münster ist mehr denn je begehrt. In den Räumlichkeiten der ersten Etage geht das Nachhilfe-Projekt unvermindert weiter. Rund 60 Kinder haben die Möglichkeit, weiter zu lernen. Währenddessen darf auch geboxt werden. Denn das Boxzen­trum ist sogenannter Landesstützpunkt im besonderen Landesinteresse. Gerade auch Kaderathleten aus Ahlen oder Gütersloh nehmen die Anfahrt in Kauf, nur um eine Trainingseinheit unter vernünftigen und streng regulierten Bedingungen absolvieren zu können.

„Am allerwichtigsten ist, dass die Nachhilfe weitergeht“, sagt Cheftrainer und Initiator von „Farid’s Qualifighting“ Farid Vatanparast , der mit seinem Trainerteam aber zudem auch die Kaderathleten in Schwung hält. Noch ist nicht klar, inwieweit die Deutsche Meisterschaft der Eliteboxer sowie der U-22-Klasse im Dezember ausgetragen werden kann. Straubing, eigentlicher DM-Austragungsort, wird die Titelkämpfe nicht ausrichten, möglicherweise springt Schwerin als Vertreter mit einem modifizierten Turnier ein. Auch besteht noch Hoffnung, dass der Cologne-Cup in Köln stattfinden kann. Die Corona-Zahlen der nächsten Wochen werden endgültig Klarheit bringen, ob am ersten Dezember-Wochenende gekämpft werden darf.

Vatanparast: „Alle wollen unbedingt trainieren“

„Alle Athleten wollen unbedingt trainieren, wir müssen viele bremsen“, sagt Vatanparast. Für die Kader-Mitglieder ist ein zeitlich penibel einzuhaltender Plan aufgestellt und gelten „sehr strenge Hygieneauflagen“, wie der Coach sagt. Mit Hamdi Yilderim, Ole Bart, Engin Bereketoglu, Wolfgang Pissarsky sowie dem „Zugang aus Dortmund“, Dimitry Pirushkin, stehen gleich fünf Übungsleiter zur Verfügung, um die Leistungssportler aus dem Boxzentrum auf Vordermann zu bringen. Vatanparast mischt natürlich auch mit, immerhin hat allein das Boxzentrum vier Athleten im Bundeskader und 14 Landeskader-Boxer in den eigenen Reihen. Aus dem Münsterland besteht zudem großes Interesse, die Räumlichkeiten in Münster nutzen zu dürfen. Vatanparast und sein Team versuchen da, den Kaderboxern und ihren Trainern weiterzuhelfen.

Eine Einheit wird mit zwei Trainern und acht Athleten absolviert, im Anschluss können die auswärtigen Athleten nacheinander duschen, dann wird die Halle für die nächste Trainings-Session gereinigt, desinfiziert und vorbereitet. Für alle anderen gilt, dass sie sich läuferisch fit halten und „Stabi-Übungen“ daheim machen sollen, Video-Einheiten für den Hausgebrauch sind zudem in Vorbereitung.