In langen Hosen steht sie normalerweise nicht auf dem Grün. In Saudi-Arabien sind die Sitten andere – selbst bei gut 30 Grad direkt am Roten Meer unter Palmen. Sophie Hausmann (GC Tinnen) spielt nach dem Saisonfinale bei der Symetra Tour, der amerikanische Nachwuchs-Turnierserie für Profigolferinnen, aktuell im Wüstenstaat im Rahmen der Ladies European Tour (LET).