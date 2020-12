Pascal-Gymnasium und SGS gehen gemeinsame Wege

Es gibt diese Tage, da wacht man morgens schweißgebadet auf und stellt dann mit grenzenloser Erleichterung fest, dass es doch nur ein düsterer Traum war, der einen unvorbereitet wieder zurück in alte Schulzeiten verschlagen hat – mit all ihren Nebenwirkungen. Für Markus Schnermann gab es am Mittwochnachmittag allerdings kein böses Erwachen. Der Vorsitzende der Startgemeinschaft Schwimmen ( SGS ) Münster und der Sportliche Leiter Hans-Martin Botz hatten eine sehr reale Verabredung im Pascal-Gymnasium und nahmen diesen Termin mit großer Freude wahr. Gemeinsam mit Schulleiter Ralf Brameier wurde die „Kooperationsvereinbarung für die gymnasiale Ausbildung Jugendlicher unter Berücksichtigung des Leistungssport Schwimmen“ unterzeichnet und damit verabschiedet.

Auch wenn damit letztlich nur die ohnehin schon vorbildlich gelebte Zusammenarbeit von Verein und Schule aktenkundig gemacht wurde, war es durchaus ein weiterer wichtiger Schritt für beide Vertragspartner. Für die NRW-Sportschule am Pascal eine interessante Erweiterung des Sport-Portfolios. Für die Schwimmer und Schwimmerinnen der SGS die Sicherheit, weiterhin für Wettkämpfe, Lehrgänge und Sichtungsmaßnahmen freigestellt zu werden – und zudem die Gewährleistung des Monitorings der schulischen Leistungen, die, das betonte Ralf Brameier, selbstverständlich nicht unter der Trainingsbelastung leiden dürfen. „Wobei das aber erfahrungsgemäß meist nur theoretisch notwendig ist. Im Gegenteil: Oft sind unsere Leistungssportler gleichzeitig auch die besten Schüler“, so Brameier. Zudem müssen die jungen Schwimmer nun nicht mehr zwangsläufig noch vor Schulstart „Kacheln zählen“, um ihre Trainingseinheiten absolvieren zu können – das geht jetzt auch während der Unterrichtszeit.

Gute Erfahrungen

Beste Erfahrungen hat die Schule mit den Basketballern der UBC und den Volleyballerinnen des USC Münster gesammelt, die am und – das ist ein zentraler Unterschied zu den Schwimmern – auch im Pascal und dort von Lehrkräften des Pascal trainiert werden. „Ein Schwimmbad können wir leider nicht bieten“, sagt Brameier. Folgerichtig wechseln Aufsichtspflicht sowie Trainingsbegleitung und -Steuerung für die SGS-Aktiven mit Verlassen des Schulgeländes in den Aufgabenbereich der Stützpunkttrainer.

„Das ist wichtig auch gegenüber der Schulaufsicht, um in Versicherungsfragen auf der rechtlich sicheren Seite zu sein“, so Brameier. Für Markus Schnermann und Hans-Martin Botz von der SGS Münster endete dieser außerplanmäßige Schultag also ohne jeden Schrecken rundum erfreulich.

Geht es nach Brameier, dann werden in absehbarer Zeit auch die Verantwortlichen der LG Ratio Münster ein erfreuliches Schul-Déjà-vu erleben. „Mit der Leichtathletik ist ebenfalls ein Kooperationsabkommen in der Planung“, sagt der Direktor des Pascal-Gymnasiums vorausschauend – und ist sich sicher, dass diese Form der Zusammenarbeit Schule machen wird.