Münster -

Von Thomas Rellmann

Anfang der Woche verlängerte Christian Hebbeler seinen Vertrag beim TuS Hiltrup. Nun verrät, was er am Osttor so schätzt, wie er seine persönliche Zukunft sieht und warum er den Aufstieg nicht mit der Brechstange erzielen will – und ihn trotzdem gern irgendwann bewerkstelligen würde.