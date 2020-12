Dezember 1990, kurz vor Weihnachten. Grau in grau, trüb. Es ist längst finster und spät am Abend, als sich die Gebrüder Wille und Olafs Freundin Andrea auf den langen Heimweg aus Brünn machen. Die beiden hoffnungsvollsten Talente des deutschen Radballs nehmen vom Einladungsturnier in der zweitgrößten Stadt Tschechiens viele Erfahrungen im Gepäck mit heim.