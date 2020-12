Viele Jugendliche sind in Münsters Sportvereinen aktiv. Ein großer Teil von ihnen nimmt nicht nur die vielfältigen Angebote wahr, sondern beteiligt sich auch engagiert an deren Gestaltung. „Ehrenamtlich Engagierte sind das Rückgrat des Sports“, sagt Michael Schmitz, der Vorsitzende des Stadtsportbundes (SSB), der sich gemeinsam mit der Sportjugend bereits seit vielen Jahren für diesen besonderen Einsatz bedankt.

So standen jetzt fünf „Jugendliche im Ehrenamt“ im Fokus. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen zwar nicht wie üblich und eigentlich angemessen in der vollbesetzten Halle Berg Fidel bei der „Show des Sports“. Doch Achim Bah (Münster Mammuts), Vanessa Prange (Sportjugend Münster), Paul Prümer (TG Münster), Inken Schröder (Concordia Albachten) und Leon Schütz (Wasser + Freizeit) war im Rahmen eines Zoom-Events die Aufmerksamkeit zahlreicher Zuschauer gewiss. Moderator Schmitz lobte dabei den Einsatz der „stillen Helden, die sich allesamt schon über lange Zeit außergewöhnlich in der Vereinsarbeit einbringen“.

Schwere Aufgabe

Dennoch stand der Vorstand der Sportjugend als Jury vor einer schweren Aufgabe, als es aus der großen Zahl der von ihren Vereinen vorgeschlagenen Jugendlichen die zu Ehrenden auszuwählen galt. „Wir haben uns sehr über die vielen Vorschläge gefreut, da aktuell ehrenamtliches Engagement besonders wichtig ist – im sportlichen und außersportlichen Bereich ebenso wie bei der Gremienarbeit“, so Jana Winkeljann.

Die Vorsitzende der Sportjugend führte bei der digitalen Ehrungsveranstaltung kurze Interviews mit den engagierten Ehrenamtlern. In kurzen Filmen – produziert von den Geehrten selbst oder von deren Vereinen – wurden die fünf „Jugendlichen im Ehrenamt“ und ihr ganz besonderes Engagement vorgestellt. Die gibt es ab Sonntag übrigens auf dem Instagram-Account der Sportjugend oder dem SSB-Facebook-Account zu sehen. Eine gute Gelegenheit, um sich vom Engagement der sportlichen Jugendlichen inspirieren und begeistern zu lassen.