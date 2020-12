Man kann Victor Ares keine Parteinahme vorwerfen. Was letztlich auch schlecht wäre für einen Ringrichter beim Boxen. Als in der Wochenmitte Dariusz Lassotta beim Weltcup-Turnier in Köln in den Ring stieg, was Ares Punktrichter seines Kampfes. „In der ersten Runde hatte er Vorteile. Insgesamt war er im Vorwärtsgang, bekam aber die Fäuste nicht an den Gegner. Die 1:4-Niederlage war korrekt“, erklärte Ares das Ergebnis. Bonuspunkte für ein Mitglied aus dem gleichen Verein, dem Boxzentrum Münster, gibt es nicht. Lassotta hat viel Wind aufgewirbelt im Kampf, nur zu selten getroffen, heißt das ungefähr übersetzt.

Steile Karriere als Ringrichter

Ares ist erst seit drei Jahren Ringrichter. Über die Kämpfe auf Bezirksebene ging es bei dieser Funktionärs-Laufbahn schnell voran. Mittlerweile ist er schon Kampfrichter-Obmann für Westfalen, durch die über 20 Einsätze beim Cologne-Cup, dem ersten und einzigen Turnier mit Weltklasse-Niveau in Deutschland in diesem Jahr, schiebt er sich als Ring- und Kampfrichter im deutschen olympischen Boxen, wie das Amateurboxen heute genannt wird, bundesweit nach vorne. Knapp 100 Athleten aus elf Ländern waren in 13 Gewichtsklassen am Start. Und durch diesen Einsatz kommt Ares auch in den Bereich, die so genannte AIBA-Lizenz zu erwerben, erst mit der Zulassung durch den Weltverband kann der 38-Jährige auf Einsätze bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen hoffen.

Boxzentrum schickt große Abordnung nach Köln

„Köln war eine beeindruckende Erfahrung. Die Kämpfe laufen ganz anders ab als auf Landesebene. Alles ist viel schneller“, sagt er. Vom Supervisor aus Kroatien gab es direkt Feedback für seine Leistungen in der Bewertung von Kämpfen, Tendenz: sehr positiv. Überhaupt sei die Veranstaltung in Köln, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit strengsten Hygienevorschriften ausgerichtet wurde, etwas Besonderes gewesen. „Ich habe diese Chance ergriffen“, sagt der beim Autohaus Beresa im Vertrieb und Sales tätige Ares. Und: „Köln war das absolute Box-Highlight des Jahres.“ Neben Ares und Lassotta waren mit Hamdi Yilderim, Kamber Dogan und Dima Prushkin drei weitere Mitglieder des „Staffs“ vom Boxzentrum Münster im Übrigen in der Organisation tätig.

Für Ares war es das erste internationale Turnier, Feuertaufe bestanden, weitere sollen folgen. Der Job am Ringgeviert macht ihm Spaß.