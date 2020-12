GW Gelmer hat die Trainerfrage für die nächste Saison geklärt: Gerrit Göcking übernimmt im Heidestadion und tritt dort die Nachfolge von Simo Sroub an. Letzterer war im vergangenen Sommer für Hendrik Arenskötter eingesprungen.

Für Göcking ist es das erste Engagement als Chefcoach und zugleich Abnabelung von seinem „Heimatverein“ Kinderhaus. Bei der Westfalia hatte sich der 29-Jährige zuletzt als Assistent von Marcel Pielage im Westfalenliga-Kader bewährt, ehe das komplette Trainerteam, dem auch Ahmed Ali angehörte, vor wenigen Wochen zurücktrat. In einem Offenen Brief begründete das Trio den Schritt mit mangelndem Vertrauen und fehlender Wertschätzung. Göcking wird der einschneidende Schritt besonders schwer gefallen sein. Er spielte schon in der Jugend für Kinderhaus und war später Kapitän der ersten Mannschaft.

Nun schlägt der selbstständige Web-Entwickler in Gelmer ein neues Kapitel auf. „Als die Anfrage kam, war ich schnell angetan. Der Platz ist quasi um die Ecke, die Leute sind sehr sympathisch. Das passt“, sagt Göcking. Mit der raschen Zusage bei den Grün-Weißen hat sich ein weiteres Engagement an der Seite von Pielage und Ali erledigt. „Das wäre auch eine Option gewesen. Jetzt ist es Gelmer geworden, ich freue mich drauf und habe große Lust auf die Aufgabe“, meint Göcking. Er tritt sein neues Amt unabhängig von der Klassenzugehörigkeit an. Aktuell belegt der Bezirksligist einen Abstiegsplatz. Allerdings ist nicht einmal die Hälfte der Hinrunde ausgetragen. Dazu spielte Gelmer überwiegend gegen Spitzenteams.