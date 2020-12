Da hat der BSV Roxel schnell zugefasst. Erst vor einer Woche teilte Trainer Tobias Tumbrink dem Landesligisten mit, dass sein Engagement nach nur einem Jahr im Sommer ende. Am Dienstag bereits stellten die Münsteraner den neuen Mann an der Linie vor. Vom SV Drensteinfurt wechselt Oliver Logermann zum BSV. „Wir sind sehr froh, dass Oli so schnell zugesagt hat. Seinen Namen hatten wir schon länger im Hinterkopf“, sagt Aljoscha Groß, Sportlicher Leiter in Roxel.

Es sind auch private Verbindungen, die den Deal forcierten. Im Winter 2019 waren Logermann, Groß und Roxels Co-Trainer Manuel Andrick in einer größeren Gruppe zum Skifahren in Ischgl. Die Verbindung riss nie ab, als der Selmer Tumbrink seinen Abschied aus privaten Gründen (er wurde just zum zweiten Mal Vater) ankündigte, wurde jüngst mehrfach länger telefoniert. „Es gab auch andere Anfragen, aber Roxel reizt mich besonders. Das ist ein hoch attraktiver Verein mit vielen guten Jungs. Als Münsteraner freue ich mich sehr, demnächst wieder in Münster arbeiten zu können“, sagt Logermann.

Der 35-Jährige war 2012 vom TuS Hiltrup nach Drensteinfurt gewechselt. Als Spieler schaffte er mit dem SVD den Aufstieg in die Bezirksliga, 2016 übernahm er dann den Trainerpart und führte sein Team in der Saison 2019/2020 in die Landesliga. Nach acht Jahren sei es nun Zeit für eine neue Herausforderung. „Roxel hat ein starkes Gesamtpaket. Ich bin überzeugt, dass sich dort einiges bewegen lässt“, erklärt der Coach. Seine Ambitionen formuliert Logermann glasklar: „Ich bin kein Trainer, der um die goldene Ananas spielt. Die Westfalenliga ist kein Muss, aber sollte auf Dauer doch ein Ziel sein.“

Bevor er in Roxel startet, will Logermann sein Schaffen in Drensteinfurt sauber zu Ende bringen und den Verein im Übergang auch unterstützen. In Roxel stehen Gespräche mit den Spielern an. „Ich denke, dass wir den Großteil der Mannschaft zusammenhalten können“, meint Groß.