Nur vier Punkte (ein Sieg) aus acht Spielen, Abstiegsplatz. In vielen Vereinen würden in so einem Fall sicher die Alarmglocken läuten und zumindest über den Trainer nachgedacht und diskutiert werden. Nicht so bei Blau-Weiß Aasee : Der Fußball-Bezirksligist verkündete, mit Coach André Kuhlmann in eine weitere Saison zu gehen – unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.

Kuhlmann und BWA, das scheint zu passen, die kommende Spielzeit wird seine dritte an der Bonhoefferstraße, an der Aasee dann auch wieder kicken kann. Die Renovierung des dortigen Kunstrasenplatzes und das dadurch bedingte Ausweichmanöver an die Wienburgstraße zu GW Marathon oder an die Sentruper Höhe beeinträchtigten die Entwicklung und Leistung der Blau-Weißen, die das Thema Klassenerhalt ohne Max Linden und Peter Ciuraj (beide verlassen den Verein) angehen müssen.