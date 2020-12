Am 31. Dezember sollte offiziell die An­meldefrist für die Deutsche Ruderbundesliga enden, die 2021 nach der corona­bedingten Zwangspause in diesem Jahr erneut Fahrt aufnehmen will. Allerdings hat das Ligabüro aus gegebenem Anlass großzügig ein Hintertürchen für Nachzügler und Spätentschlossene offengehalten, weil viele Clubs derzeit nur bedingt planen können, da ihre Athleten ob der schwierigen vergangenen Lage kaum Zeit in den Booten und auf dem Wasser verbringen konnten. So schließt die Meldephase jetzt erst einem Monat später Ende Januar. Die Serie startet dann auch erst im Juni statt wie gewohnt im Mai.

Erste Station ist die Regattastrecke in Werder im Havelland (12. Juni), am 17. Juli wird erstmals in der RBL-Historie ein Renntag in Berlin-Tegel ausgetragen – als Höhepunkt eines Stadtteilfestes. Auch Station drei (31. Juli) ist nahezu in trockenen Tüchern, es fehlt nur die finale Unterschrift. Fix sind die letzten Renntage mit Hausrecht für zwei der Titelaspiranten: In Minden (21. August) und zum Schluss- und Höhepunkt in Münster (11. September) geht es final um die Titel geht.

RVM plant wettbewerbsfähigen Achter

Beim RV Münster ist man zuversichtlich, erneut einen wettbewerbsfähigen Sprint-Achter auf Kurs bringen zu können – zumal mit dem Finale auf dem heimischen Aasee ein Highlight des Ruderjahres in Aussicht steht, das sich niemand entgehen lassen will. Dabei bildet die Domstadt nicht nur das Ziel der Serie, in Münster sitzt erstmals auch die Organisationszentrale.

Rolf Warnke, beim Deutschen Ruderverband seit Jahren Leiter des Fach­ressorts Wettkampf, hat nach dem berufsbedingten Ausstieg des langjährigen RBL-Geschäftsführer Boris Orlowski, die Organisation übernommen, die Regattaleitung der kompletten Serie liegt Bruder Nils Warnke vom Regattaverein Münster in besten und vor allem bewährten Händen.