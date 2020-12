Vorsitzender Gillmann im Interview: „Wir müssen viel reden“

Ansgar Gillmann war bereits vor acht Jahren am Aufbau der Handball-Abteilung des TSC Gievenbeck beteiligt. Nun führt der 47-Jährige den HV 2020 Münster als Vorsitzender an. Mit vielen Ideen und Gedanken. Aber auch mit zahlreichen Aufgaben, die er und seine Mitstreiter in dem am 12. Dezember gegründeten Verein zu bewältigen haben. Dabei legen er und das Führungsgremium immer wieder Wert auf eine Vokabel: Kooperation.

Welche Stationen sieht der Fahrplan vor? Kurz- und mittelfristig ...

Gillmann: Kurzfristig gilt es, die Meldungen beim LSB, beim SSB , dem Handballkreis und dem WHV abzugeben. Das erfolgt, sobald wir die Freistellung und damit die Gemeinnützigkeit haben. Anschließend werden wir Kontakt zur Stadt aufnehmen und Trainingszeiten beantragen. Für die Oberliga müssten es mindestens drei Termine in der Woche sein. Wichtig ist, dass wir als eigenständiger Verein und nicht als eine Abteilung erkannt werden. Dafür haben wir Anfang des Jahres im Visier. Das gilt auch für die wichtigen Kooperationsverträge mit den Vereinen.

Was wurde schon auf den Weg gebracht?

Gillmann: Eben der erwähnte kurzfristige Teil. Der Registerantrag etwa. Gleichzeitig sprechen wir über Sponsoren, einen Internetauftritt und ein Logo.

Werden ein oder zwei Mannschaften gemeldet?

Gillmann: Darüber haben wir noch nicht weiter gesprochen. Es gilt auch abzuwarten, wie sich die Situation nach Corona darstellt und wie die Rahmenbedingungen für das Training und den Spielbetrieb sind.

Wer wird das Training übernehmen?

Gillmann: Es gibt Ideen und Anfragen. Aber noch keine konkreten Namen.

Wo wird denn gespielt?

Gillmann: Auf jeden Fall dort, wo die Halle erreichbar ist. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, wenn Gremmendorfer nach Kinderhaus fahren müssen. Die Halle sollte im Zentrum liegen. Das ist auch im Zusammenhang mit Trainingsort- und den -zeiten zu sehen.

Also wäre zum Beispiel die Hans-Böckler-Schule gut?

Gillmann: Das kann ich nicht sagen, auch wenn dort die 2007er und 2008er Jahrgänge seit eineinhalb Jahren trainieren. Aus diesem Stützpunkt-Training ist auch die Idee des Vereins entstanden. Um Reize zu setzen und Talente zu fördern. Hajo Kupitz von der HSG Gremmendorf/Angelmode kümmert sich um den 2008er-Jahrgang, Nils Haverkamp von Sparta um die 2007er.

Bis die Talente an den Seniorenbereich anklopfen, vergehen fünf bis sechs Jahre. Keine Sorge, dass der Weg zu lang wird?

Gillmann: Nee, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir neben der C-Jugend auch eine B- oder A-Jugend melden. Wir müssen nur erst feststellen, wen wir dafür haben. Aus diesem Grund werden wir uns zu Jahresbeginn mit den Vereinstrainern austauschen. Wir müssen viel reden. Der Termin Mitte Januar, bis zu dem Mannschaften für die Oberliga-Qualifikation gemeldet werden müssen, ist aufgrund der Pandemie sicher nicht haltbar. Aber leistungsmäßig müssen wir uns auf alle Fälle künftig gut positionieren.

Es gab schon Reaktionen zur Gründung, zum Beispiel aus Senden. Die klangen wie eine sportliche Kampfansage. Wie ordnen

Sie das ein?

Gillmann: Eigentlich nur positiv. Jede Reaktion hat gezeigt, dass wir ein vielversprechendes Projekt an den Start gebracht und somit etwas richtig gemacht haben.

In welchen Vereinsfarben wird der HV auflaufen?

Gillmann: Das wissen wir noch nicht wirklich. Ich habe gerade schon mal mit Jens Grote darüber gesprochen. Aber eher im Spaß. Trotzdem, die Stadtfarben gelb-weiß-rot bieten sich durchaus an.