Einfach kann jeder. Was auch Helmut Finkenbrink schnell festgestellt hat. „Ich könnte die Positionen doppelt, dreifach, ja sogar zehnfach besetzen“, seufzt er bei der Nominierung des „Best-of-Teams“. An Eindrücken mangelt es dem Funktionär des SC Nienberge nicht. Schließlich zählt sein Club zu einem von nur drei Vereinen, die immer beim münsterischen Fußball(stadt)fest am Ball waren, nie fehlten. Was auch für Finkenbrink gilt. Nicht bei jeder Partie.